Nicht alle Aargauer Firmen profitieren von Soforthilfe: «Das hat mich sprachlos gemacht»

Da das Angebot von Physiotherapeutinnen und -therapeuten zur Grundversorgung gehört, können sie in der Corona-Krise ihre Praxen weiterhin geöffnet haben. Doch die Kundschaft bleibt aus, die Umsätze brechen ein. Wer dabei eine GmbH oder eine AG im Rücken hat, kann Kurzarbeit beantragen. Nicht so selbstständig erwerbende Physiotherapeutinnen wie Corinne Wiedemeier mit Praxis in Ennetbaden. Sie fällt durch die Maschen und kann nicht vom Massnahmenpaket des Bundes profitieren.

In den zur Verfügung gestellten 42 Milliarden Franken sind zwar auch Erwerbsersatzentschädigungen für Selbstständige enthalten, aber nicht für solche wie Wiedemeier: «Ich muss meine Praxis offen halten, da mein Angebot zur Grundversorgung gehört», sagt Wiedemeier. Von normalerweise durchschnittlich 50 Patienten pro Woche kommen inzwischen aber nur noch drei. «Mein Geschäft ist völlig eingebrochen. Viele meiner Patienten sind über 65 Jahre alt und haben aus Vorsicht ihre Termine abgesagt.» Die drei, die sie noch behandelt, seien akute Fälle, die nicht auf eine Therapie in ihrer Praxis verzichten können.

Verband und Petition wollen das ändern

Es habe sie sprachlos gemacht, als sie erfuhr, dass sie nicht vom Hilfspaket des Bundes profitieren könne: «Als ich mich anmelden wollte, gab es auf dem Formular drei Möglichkeiten zum Ankreuzen, keine traf auf mich zu.» Nach einem Anruf bei der Sozialversicherungsanstalt Aargau (SVA) wusste Wiedemeier endgültig, dass sie tatsächlich keinen Anspruch hat.