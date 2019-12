Neulenker prallt in SUV und verliert seinen Führerausweis auf Probe

Nachdem er die Herrschaft über sein Auto verloren hatte, kollidierte er mit einem rechts neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Auto. Personen wurden keine verletzt. Ein Neulenker fuhr am Montagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn A2, Fahrbahn Luzern von der Verzweigung Wiggertal in Richtung Reiden.

Auf Höhe Gemeindegebiet Strengelbach verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über seinen BMW M5, worauf dieser nach rechts in einen BMW X5, besetzt mit 3 Personen, prallte. Daraufhin geriet das Auto gegen die Randleitplanke. Die Beteiligten und Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 60'000 Franken geschätzt.

Die Kantonspolizei nahm dem 18-jährigen Schweizer den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Sein Unfallauto wurde polizeilich sichergestellt.

