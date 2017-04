Unter einer Strategie versteht sie die klare Festlegung der Ziele in den einzelnen Dossiers und Vorgaben, wie die Ziele zu erreichen sind. «Alle, auch die Bürgerinnen und Bürger, müssen wissen, wohin die gemeinsame Reise geht», betont Binder.

Roth müsse systematischer als ihre Vorgängerin überprüfen, wo in ihren Dossiers die Kostentreiber sind, und wo die Kontrolle darüber. «Beispielsweise im Asylwesen: Gibt es zu viele Stellen, die Kosten verursachen? Gibt es genügend Stellen, welche die wachsenden Sozialausgaben kontrollieren?» Roth führe das Departement mit den grössten Ausgaben im Kantonshaushalt, also seien konkrete Sparvorschläge gefragt.

Als Vertreterin der SVP, die sich in der Kritik auf Hochuli eingeschossen hatte, stehe Roth unter speziellem Erwartungsdruck. «Ich habe sie am Radio sagen hören, so einfach sei das nicht. Das tönte ziemlich besorgt», sagt Binder. Wohl deshalb, weil sich Roth in Kürze selbst daran messen lassen müsse, «wie überzeugend ihr Plan ist, der die Probleme in ihren Dossiers und im Departement löst».

SP kündigt Widerstand an

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth findet es nicht schlecht, wenn es für ein Departement eine übergeordnete Strategie gibt. «Allerdings ist der Aargau wohl Weltmeister, wenn es um Strategiepapiere geht, aber solange das Geld für die Umsetzung fehlt, bleiben das Papiertiger.» Wermuth sagt, es sei noch zu früh, um das Wirken von Franziska Roth einzuschätzen.