Die Gemeinden können sodann der Sozialversicherung Aargau innerhalb von 30 Tagen melden, wenn jemand nicht auf die schwarze Liste der säumigen Prämienzahler gehört. Ohne eine solche Meldung erfolgt (ausser bei Ergänzungsleistungs- und Sozialhilfebeziehenden sowie bei Kindern und Jugendlichen) automatisch ein Listeneintrag. Diese Liste führt der Kanton auf Geheiss des Grossen Rates seit Juli 2014. Wer auf der Liste steht, dem bezahlen die Krankenkassen nur noch Notfallbehandlungen. Derzeit sind 11 963 Personen auf der Liste, mehr als je zuvor.

Wo sind Anträge auf Verbilligung?

Rund 150 000 Personen haben im Aargau Anspruch auf Krankenkassen-Prämienverbilligung. Mit einem neuen Verfahren werden die Anspruchsberechtigten von der Sozialversicherung Aargau automatisiert ermittelt und angeschrieben. Nach Erhalt des Briefes kann man mit einem Code einen Antrag auf Prämienverbilligung stellen. Bisher haben das laut Hürlimann erst 60 Prozent der Angeschriebenen gemacht. 30 000 Haushalte haben noch nicht reagiert.

Woran liegt das, ist das neue Verfahren zu kompliziert? Im Gegenteil, es sei viel einfacher, sagt Barbara Hürlimann: «Die Berechtigten können mit ihrem Code mit fünf Klicks ihr Geld aktivieren.» Früher mussten sie bei der Gemeinde noch ihre Steuerunterlagen, Policen und Ausbildungsbestätigungen der Kinder einreichen. Das entfällt jetzt. Hürlimann sagt: «Wer keinen Internetzugang hat oder mit dem Code und Computer gar nicht zurechtkommt, kann auch bei der SVA anrufen oder sich auf der Gemeindekanzlei helfen lassen.»

Gleichwohl schreibt die Sozialversicherung Aargau (SVA) jene Personen, die einen solchen Code erhalten, ihn jedoch noch nicht verwendet haben, nochmals an. Hürlimann erläutert: «Das geschieht in diesen Tagen. Wir vermuten, dass viele der Angeschriebenen die Antragstellung nicht zeitnah erledigen und den Code zuerst einmal auf die Seite legen.» In solchen Fällen bestehe jedoch das Risiko, dass dies vergessen gehe.

Mit dem Schreiben sollen Personen, die aufgrund der definitiven Steuererklärung als berechtigt anerkannt wurden, ermuntert werden, ihre Prämienverbilligung rechtzeitig zu beziehen. Wer sich nämlich erst im Januar oder noch später meldet, hat seinen Anspruch für 2018 verwirkt. Um dies zu verhindern, hat das DGS den Gemeinden überdies einen Text zur Prämienverbilligung 2018 geschickt, den sie aushängen oder in ihren Gemeindemitteilungen publizieren können.

333 Millionen Franken für 2019

Die Regierung muss dem Grossen Rat systembedingt jeweils weit voraus die Prämienverbilligung beantragen. Diesen Antrag hat sie am Freitag publiziert. Der Grosse Rat berät darüber im Dezember. Die Regierung erwartet für 2019 einen Bundesbeitrag von 227 Millionen Franken. Sie beantragt dazu einen Kantonsbeitrag von 106 Millionen Franken. Dieser entspricht 31,8 Prozent der gesamten Summe. Im interkantonalen Vergleich ist das deutlich unterdurchschnittlich (vgl. Text in Box). Insgesamt stehen somit übernächstes Jahr 333 Millionen Franken für die Prämienverbilligung zur Verfügung.