Nach Tod von Zugführer: Nun zeigt der Schlussbericht die Mängel auf

(mma) Am 4. August 2019 war ein SBB-Zugbegleiter von einer Wagentüre eingeklemmt , mitgeschleift und tödlich verletzt worden. Der Vorfall löste eine hitzige Diskussion um die Sicherheitsmechanismen der Zugtüren aus.

Weil der Einklemmschutz nicht funktionierte, wurde der Zugchef beim Schliessvorgang mit dem linken Arm in der Tür eingeklemmt. Der Endschalter «Pb 7» war blockiert, so wurde die Tür dem Lokführer permanent als «geschlossen» angezeigt, obwohl dies nicht der Fall war. Als die Tür-Kontrolllampe im Führerstand erloschen war, fuhr der Lokführer los. Der in der Tür 4 des fünft-letzten Wagens eingeklemmte Zugchef wurde bis Wettingen mitgeschleift und dabei tödlich verletzt.

Zum Unfall beigetragen hat laut des Schlussberichts der SUST ausserdem der Abfahrtsprozess, wonach der Zugchef per SMS eine Abfahrtserlaubnis schicken muss, bevor er in den Zug einsteigt. Ausserdem werde zu wenig Zeit für die Instandhaltungkontrolle einberechnet. Diese findet alle 5 Tage statt.

Die SUST empfiehlt folgende Sicherheitsvorkehrungen: