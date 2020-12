Nach Festnahme von Wettinger Arzt: Polizei und Landammann Dieth handelten korrekt – Binder widerspricht

(mma) Wegen Drohungen gegen Behörden und Angehörige in den Sozialen Medien wird ein 58-jähriger Arzt aus Wettingen im April diesen Jahres von der Sondereinheit Argus der Aargauer Kantonspolizei festgenommen. Thomas Binder, so der Name des Festgenommenen, wird in der psychiatrischen Klinik Königsfelden fürsorgerisch untergebracht.

Später kritisiert er das Vorgehen der Behörden und verlangt über seinen Anwalt Markus Leimbacher eine Administrativuntersuchung durch eine ausserkantonale Stelle. Der Regierungsrat kommt der Forderung nach und lässt den Polizeieinsatz in Wettingen durch Felix Uhlmann, anerkannter Spezialist für staats- und verwaltungsrechtliche Fragen, untersuchen.