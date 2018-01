Bruders Rücktritt ist ein Steilpass für die SVP. Deren erklärtes Ziel, den 2011 an die SP verlorenen Sitz im Stöckli 2019 zurückzuerobern, ist realistisch: Die SVP ist mit bis zu 38 Prozent Wähleranteil die mit Abstand stärkste Partei. Am ehesten könnte die Grüne Susanne Hochuli dieses Vorhaben durchkreuzen. Ob sie antritt, steht noch in den Sternen; für Spektakel wäre jedenfalls gesorgt: Es käme zur Neuauflage des Nahkampfs, den sich Hochuli als Regierungsrätin mit den SVP-Exponenten jahrelang lieferte.

Nach Bruderers Rückzug aus der Politik kommt nicht nur Bewegung in die Aargauer Kantonsvertretung in Bern. Auch die Zusammensetzung der Kantonsregierung in Aarau könnte sich in den nächsten Jahren stark verändern.

Szenario 1: Urs Hofmann hört nach elf Jahren auf

Bruderer wäre die unbestrittene Nachfolgerin von Urs Hofmann gewesen, der bei den Regierungsratswahlen 2020 wahrscheinlich nicht nochmals antritt. Er ist dann 64-jährig und elf Jahre im Amt. Ihren Sitz wird die SP mit einem Wähleranteil zwischen 16 und 19 Prozent verteidigen können. Yvonne Feri als Kandidatin wäre naheliegend. Die 51-jährige Nationalrätin zog bei den Regierungsratswahlen 2016 gegen Franziska Roth (SVP) den Kürzeren, hat aber dank ihrer gewonnenen Bekanntheit und Bundeshaus-Erfahrung eine gute zweite Chance.