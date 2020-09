Nach Brand in Aarburg: Bilder und Videos zeigen Ausmass, verletzt wurde niemand

Kurz vor 21 Uhr am Sonntagabend rücken Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Bahnhofstrasse in Aarburg aus. Lichterloh steht der Dachstock in Brand. Die Feuerwehren Aarburg, Oftringen und Olten sowie die Stützpunktfeuerwehr aus Zofingen sind vor Ort. Dichte Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen, hüllen selbst die Aarburger Festung in Nebel.

Gemeinderat dankt den Einsatzkräften

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Kurz nach Mitternacht gab Fredy Nater, Aarburger FDP-Gemeinderat, Entwarnung bezüglich Personenschaden: "Mein Dank an alle Beteiligten die an diesem Brandfall ihr Bestes gegeben haben, damit der Brand schnell unter Kontrolle war und es zu keinem Personenschaden kam."