In Anwesenheit des Parteipräsidenten der CVP Schweiz, Gerhard Pfister und Ex-Bundesrätin Doris Leuthard haben die Delegierten der CVP Aargau am Samstag in Baden ihre Kandidierenden für die Nationalratswahlen nominiert. Die Partei geht mit über 120 Kandidaten auf acht verschiedenen Unterlisten an den Start.