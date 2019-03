Sie geisselte den Umstand, dass die Politik nur zuschaut, wenn Industrieperlen an autoritäre Staaten wie China verscherbelt werden. Das sei naiver Liberalismus, so Binder kopfschüttelnd. Ihre Partei als Mittepartei empfiehlt sie für ein Miteinander, gerade wenn es um eine nachhaltige Umwelt-, Gesundheits-, oder Familienpolitik geht. Das Bewusstsein für Ökonomie und Ökologie habe die CVP gewissermassen in der DNA.

Der wird nicht einfach. Einst hielt die CVP nämlich als in vielen Regionen dominierende Partei und mit bis 23 Prozent Wähleranteil im Aargau bis vier Nationalratssitze. Und sie stellte bis 1995 traditionell einen Ständerat. Heute ist sie in Bern nur mit einer Nationalrätin vertreten, mit Ruth Humbel. Bei den Wahlen 2011 hat die Partei zwei ihrer damals drei Nationalratssitze verloren. Ein erster Anlauf, einen zurückzuerobern, scheiterte 2015 trotz einer Listenverbindung mit SVP und FDP.

Gegen 200 CVP-Mitglieder haben gam Donnerstagabend in Neuenhof ihre 16 Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen vom Herbst auf den Schild gehoben. Der Anlass fand in stimmungsvollem Rahmen in der neuen Aula statt. Man stärkte sich dazu mit warmem Winzerschinken und Kartoffelsalat schon mal für den Wahlkampf.

Weit vorn auf der Liste ist auch der neue CVP-Fraktionspräsident im Grossen Rat und Malermeister Alfons Paul Kaufmann. Insgesamt steigt die CVP mit neun Frauen und sieben Männern ins Rennen. Unter den Frauen mit dabei sind Pia Viel, Präsidentin des Aargauischen Katholischen Frauenbunds, und Grossrats-Vizepräsidentin Edith Saner.

Ständeratssitz zurückholen

Bei kantonalen Wahlen hat die CVP in der Schweiz in den letzten Jahren am meisten Sitze verloren. Sie kämpft darum, ihren Wähleranteil zu stabilisieren. Bei den Gemeindewahlen letztes Jahr hat sie im Aargau allerdings gut abgeschnitten. So betonte denn auch der nationale Parteipräsident Gerhard Pfister die Wichtigkeit dieser Kantonalpartei für den nationalen Wahlkampf.

Dieser werde weiterhin auf der Strasse entschieden. Dort müsse die CVP präsent sein, damit die Menschen sie spüren. Die CVP Aargau sei eine der bestorganisierten, Binder eine der engagiertesten Kantonalpräsidentinnen, lobte er. Mit ihr ergebe sich die grosse Chance, den Ständeratssitz zurückzuholen.

«Wir löschen die Brände»

Der Aargauer Landstatthalter und Finanzdirektor Markus Dieth forderte mehr Aargauer CVP-Politik in Bern. Man könne sich als die Partei positionieren und präsentieren, «welche in der Zukunft Chancen sieht, welche die Probleme unseres Landes weder gross- noch kleinredet, sondern glaubwürdige Lösungen bietet», so Dieth.

Die CVP sorge für Konkordanz. «Während andere Brände legen, löschen wir sie.» Staatstragend zu sein wie die CVP, werde rar. Diese solle sich weder von links auf die rechte Seite noch von rechts auf die linke Seite schieben lassen, mahnte er. Abstimmungen zeigten, «dass 80 Prozent unserer Meinung sind». Die seien zu mobilisieren, so Dieth unter Applaus.

Gestern Abend hat die CVP-Basis ihre Kandidierenden mit Riesenapplaus ins Rennen geschickt. Man glaubt Marianne Binder, wenn sie sagt, die Stimmung in der Partei sei sehr gut. Jetzt bleiben sieben Monate, um dies in Sitze umzumünzen. Kassensturz ist am 20. Oktober.