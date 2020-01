Mega-Stau auf Aargauer Autobahn wegen Pannen-LKW ++ Am Steuer eingenickt und in Strassenlampe gekracht ++ Grosser Sachschaden bei Hausbrand

Mülligen/A1, 15. Januar:Pannen-LKW sorgte für kilometerlange Staus zwischen Aarau und Baden Eine verschobene Ladung führte auf der A1 bei Mülligen dazu, dass ein Sattelzug mitten im Verkehr zum Stillstand kam. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Vormittag. Im dichten Verkehr bildete sich sofort Rückstau, der auf der A1 bis gegen den Anschluss Aarau-West sowie auf der A3 zeitweise bis zum Anschluss Frick zurückreichte. Dies entspricht einer Länge von je rund 20 Kilometern. Die Kantonspolizei konnte die betroffenen Fahrstreifen um 12.30 Uhr wieder freigeben. Mehr Informationen dazu lesen Sie hier.

Tägerig, 15. Januar: Am Steuer eingenickt und in Strassenlampe gekracht In der Nacht auf heute Mittwoch nickte eine junge Frau am Steuer ihres Autos ein und prallte in Tägerig gegen eine Strassenlampe. Sie blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch grosser Schaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Autolenkerin den Führerausweis vorläufig ab. Hier geht es zum vollständigen Polizeibericht. Unterentfelden, 14. Januar: Trotz Gegenverkehr überholt – Polizei zieht Führerausweis ein Ein Automobilist überholte am Dienstagabend ausserhalb von Unterentfelden ein anderes Auto. Ein entgegenkommender Wagen musste ausweichen, um die drohende Kollision zu verhindern. Die Polizei sucht die Person am Steuer dieses Wagens. Die ganze Polizeimeldung können Sie hier nachlesen. Zofingen, 14. Januar: Brand in Mehrfamilienhaus richtet grossen Sachschaden an In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brach ein Brand aus. Dieser verwüstete die Wohnung und richtete grossen Schaden an. Vom Brand betroffen war ein Mehrfamilienhaus an der Frikartstrasse in Zofingen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die ganze Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr konnte in der Folge den Brand löschen und die weitere Ausbreitung im Mehrfamilienhaus verhindern. Zur ausführlichen Polizeimeldung geht es hier. Villmergen, 14. Januar: Zwei Autos kollidieren frontal

In Villmergen ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos kollidierten kurz nach 8.30 Uhr auf der Bünztalstrasse frontal. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz fuhr sie ins Spital. Das Handy der 56-jährigen Unfallverursacherin steckte während der Fahrt in der Mobiltelefonhalterung. Als diese herunterfiel, griff sie danach. Dabei geriet sie in ihrem Volvo auf die Gegenfahrbahn. Das andere in den Unfall involvierte Auto war korrekt unterwegs gewesen. An beiden Autos entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Schafisheim/Menziken, 14. Januar: Zwei Unfälle auf Fussgängerstreifen In Schafisheim und Menziken ist es am Dienstag zu je einem Unfall auf einem Fussgängerstreifen gekommen. In Schafisheim übersah ein 77-jähriger Autofahrer gegen Mittag einen 68-jährigen Passanten. Der Toyota Yaris stiess praktisch ungebremst mit diesem zusammen. Eine Ambulanz brachte den Fussgänger ins Spital. Über seine Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Die Aargauer Kantonspolizei verzeigte den Unfallverursacher und nahm ihm den Führerausweis ab, wie sie mitteilt. In Menziken ereignete sich am frühen Nachmittag ein ähnlicher Unfall. Dabei fuhr ein 79-jähriger Autofahrer einen gleichaltrigen Fussgänger an. Eine Ambulanz brachte diesen ins Spital, wobei die Schwere seiner Verletzungen noch unklar ist. (mwa) Wildegg, 14. Januar: Lieferwagenfahrer bei Selbstunfall leicht verletzt

1 / 2 Vollbild prev next

In Wildegg hat eine Irrfahrt am Dienstagmorgen mit einem Selbstunfall geendet. Ein Lieferwagen geriet kurz nach 6.30 Uhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit diversen Verkehrsschildern, streifte ein korrekt vorbeifahrendes Auto und verursachte beim Kreisel auf Höhe Bahnhof einen Selbstunfall. Der Fahrer wurde leicht verletzt von einer Ambulanz ins Spital gefahren, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Mehr lesen Sie hier. (mwa) Lenzburg, 14. Januar: Person fällt auf Gleise – Rettungshelikopter fliegt sie ins Spital In Lenzburg ist in der Nacht auf Dienstag eine Person beim Bahnhof auf die Gleise gefallen. Sie sei mutmasslich betrunken gewesen, sagt ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei. Ein Rettungshelikopter brachte sie ins Spital. Zum Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor. (mwa) Endingen, 12. Januar: Lernfahrerin verunfallt ohne Begleitperson im Wagen

1 / 3 Vollbild prev next

Eine 33-jährige Lernfahrerin ist in einem Mercedes in Endingen von der Strasse abgekommen und mit drei Autos kollidiert. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Unfallverursacherin war ohne Begleitperson und somit illegal unterwegs. Die Polizei verzeigte sie und nahm ihr den Lernfahrausweis ab. (mwa) Spreitenbach/A1, 12. Januar: Raser mit 211 km/h erwischt Auf der A1 bei Spreitenbach erwischt die Kantonspolizei bei einer Kontrolle einen Raser, der 211 km/h schnell in Richtung Zürich fährt. Die Badener Staatsanwaltschaft eröffnet eine Strafuntersuchung und ordnet an, das Auto zu beschlagnahmen. Die Polizei nimmt dem 23-jährigen Kroaten den Führerausweis vorläufig ab. Mehr lesen Sie hier. (mwa) Unterlunkhofen, 12. Januar: 70'000 Franken Schaden nach Selbstunfall

1 / 3 Vollbild prev next

In Unterlunkhofen ist es am Sonntagabend zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Audi geriet kurz nach 21 Uhr auf der Rottenschwilerstrasse von der Strasse ab, kollidierte mit einer Einrichtung am Strassenrand und überschlug sich. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Sachschaden beträgt rund 70'000 Franken. Die Kantonspolizei ermittelt zur Klärung des Unfallhergangs. (mwa) Othmarsingen, 11. Januar: Angetrunkener Autofahrer verursacht Streifkollision auf der A1 – den Führerausweis muss er abgeben Ein angetrunkener Autofahrer (36) verursacht nachts auf der Autobahn A1 beim Überholen eine Streifkollision. Das überholte Auto kam wegen der Streifkollision auf der Fahrspur in Richtung Zürich bei einem Rastplatz ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke am Autobahnrande. Das Auto des Unfallverursachers blieb rund 200 Meter nach der Kollisionsstelle stehen. Mehr zum Unfall lesen Sie hier. Stein, 10. Januar: Brand im Mehrfamilienhaus: Während der Feuerwehr-Übung kommt es zum Ernstfall Für die Feuerwehr Stein im aargauischen Fricktal wurde aus einer Übung unvermittelt ein Ernstfall-Einsatz. Die Feuerwehr musste einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Die Übung fand sogar im gleichen Quartier statt wie der Brand im Mehrfamilienhaus, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Personen wurden beim Brand an der Wasserwerkstrasse nicht verletzt. Die Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus jedoch vorübergehend verlassen und für anderthalb Stunden im Feuerwehrmagazin Stein warten. Zum Brand führte gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren. (sda) Zurzibiet, 10. Januar: Auf 87 km/h hochfrisiert: Regionalpolizei zieht «Turbotöffli» aus dem Verkehr Die Regionalpolizei Zurzibiet konnte in den letzten drei Wochen diverse frisierte und anderweitig abgeänderte Mofas aus dem Verkehr ziehen. Dabei wurde das schnellste Motorfahrrad auf der geeichten Kontrollrolle mit 87km/h gemessen. Die ganze Polizeimeldung finden Sie hier. Lengnau, 9. Januar: Betrunken und auf Drogen: Autolenker kracht gegen Baum und muss aus Wrack befreit werden Stark alkoholisiert und mutmasslich unter Drogeneinfluss prallte ein Automobilist am Donnerstagabend bei Lengnau gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt. Am Auto entstand grosser Schaden. Hier können Sie die ganze Polizeimeldung nachlesen. Bettwil, 9. Januar: Riskantes Überholmanöver trotz Gegenverkehr – zwei Verletzte nach Frontalkollision

1 / 3 Vollbild prev next

Auf der Strecke zwischen Bettwil und Buttwil führte eine Automobilistin ein riskantes Überholmanöver aus, bei dem es wegen eines entgegenkommenden Autos zur Frontalkollision kam. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Spital überführt werden. Zum ausführlichen Polizeibericht geht es hier. Seon, 8. Januar: 16-jähriger Mofa-Lenker bei Kollision verletzt – Neulenkerin übersah ihn auf Kreuzung Eine 20-Jährige VW-Polo-Lenkerin übersieht auf einer Kreuzung ein Mofa. Der 16-Jährige wird verletzt ins Spital gebracht. Die Neulenkerin muss ihren Führerausweis auf Probe vorläufig abgeben. Mehr dazu lesen Sie hier. Scherz, 8. Januar: Akku geht in Flammen auf und verwüstet Einfamilienhaus – eine Person im Spital Ein Brand in Scherz hat am Mittwochnachmittag einen grossen Schaden in einem Einfamilienhaus verursacht. Dieses ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier. Baden, 8. Januar: Mann verursacht Selbstunfall – Polizei hält ihn kurz darauf an In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein alkoholisierter Automobilist einen Selbstunfall auf der Mellingerstrasse in Baden. Daraufhin fuhr er davon. Die Stadtpolizei konnte ihn und seinen beschädigten Toyota kurz darauf anhalten. Mehr dazu lesen Sie hier. Beinwil am See, 7. Januar: Kind will Strasse überqueren und wird angefahren Auf der Reinacherstrasse in Beinwil am See kollidierte am Dienstagabend eine 71-jährige Autofahrerin mit einem 12-jährigen Jungen, der die Strasse überqueren wollte. Dabei verletzte er sich und musste in Spital gebracht werden. Mehr dazu lesen Sie hier. Lenzburg, 7. Januar: Autofahrer kollidiert mit Anhänger und landet auf Bahngleis Auf der Lenzburger Seonerstrasse kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher lenkte dabei nach rechts und kam dann auf dem Gleis der Seetalbahn zu stehen. Mehr dazu lesen Sie hier. Niederwil, 7. Januar: Kollision mit Polizeiauto auf glatter Strasse