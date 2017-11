Doch dieses Kind hatte so starke Verletzungen, die nur von einer Gewalteinwirkung herrühren konnten. Am nächsten Tag sei es gestorben. Auch ein zweites Erlebnis hat sich in Wopmanns Gedächtnis eingebrannt: "Ein Kind lebte bei Pflegeeltern, die es misshandelten – obwohl sie sich eigentlich kümmern sollten." Diese Erfahrungen machte Wopmann im Kantonsspital in Zürich, das schon damals eine Kinderschutzgruppe hatte. Als der Arzt nach Baden wechselte, dachte er, dass das Thema Kinderschutz nicht an den Kantonsgrenzen hängenbleiben dürfe.

Fast jeden Tag gehen Missbrauchsmeldungen ein

Auf Missbrauchsfälle aufmerksam wird Wopmann durch mehrere Szenarien: "Wenn ein Kind wegen irgendeines Unfalls eingeliefert wird, muss man hinterfragen, ob sich es die Verletzungen wirklich so zugezogen hat, wie es die Eltern schildern. Das betrifft vor allem den Bereich der körperlichen Misshandlung." Die Kinderschutzgruppe wird auch von Schulen genutzt – fast jeden Tag gehen neue Meldungen ein.

"Dann beraten wir die Betreuer oder sagen gleich, sie sollen das Kind vorbeibringen – ohne das Wissen der Eltern." Das sie hart, denn grundsätzlich solle man als Arzt vertrauen, so Wopmann. "Doch auch wenn mir die Mutter oder der Vater sympathisch ist, muss ich objektiv bleiben. Eltern, die ihre Kinder misshandeln, sind nicht offensichtlich böse Menschen."