Luzi Stamm irritiert: Er macht Wahlwerbung mit Verstorbenen – und nicht nur das

Der Mann will unbedingt wieder nach Bern. Gleich vier Seiten der neuen Ausgabe der «Badener Woche» hat Noch-SVP-Nationalrat Luzi Stamm gekauft und mit persönlicher Wahlwerbung gefüllt. Das Gratisblatt, das alle zwei Wochen in verschiedenen regionalen Ausgaben mit einer Auflage von rund 75 000 Exemplaren im östlichen Kantonsteil erscheint, wird so praktisch zur Luzi-Stamm-Sonderausgabe. Stamm braucht die vier Seiten, um den Menschen im Ostaargau zu erklären, warum es Luzi Stamm wieder in Bern braucht und man deshalb unbedingt seine Liste 13 mit dem durchaus passenden Namen «LS – Luzi Stamm» einwerfen sollte.

Er wäre gerne früher aktiv geworden, sagte Stamm. Aber ihm habe die Zeit gefehlt, man dürfe nicht vergessen, dass er praktisch «mutterseelenallein» unterwegs sei, um für seine Anliegen zu kämpfen.

Leicht bizarr ist, was Luzi Stamm der Leserschaft in der Region Baden auf der Titelseite präsentiert. Zitiert wird da etwa der Crêpes-Verkäufer R. C., der vor dem Bundeshaus seinen Stand hat und gesagt haben soll: «Nationalrat Stamm wurde nach seinem Lockvogel-Kauf von einem Gramm Kokain massiv kritisiert. Aber ich halte fest: (…) Seit diesem Vorfall finden sich zwischen Bundeshaus und Bahnhof keine Drogen-Dealer mehr. Danke, Luzi Stamm!»

Der Verkäufer kommt zum abenteuerlichen Schluss: «Niemand kann so blöd sein, nicht zu sehen, dass mit Lockvogelaktionen die offene Drogen-Szene abgestellt werden könnte.»

Diese doch recht überraschende Einsicht des Crêpes-Verkäufers vom Bundesplatz hat Mark Baur für das Badener Publikum formuliert und wohl auch recherchiert. Mark Baur? Richtig, Mark Baur kandidiert auch auf der Liste 13 von Luzi Stamm. Allerdings verfolgt er das politische Geschehen nicht aus nächster Nähe. Er wohnt in Nairobi.

Stamm benützt Beat Richner und Margrit Fuchs

Wer oder was spricht sonst noch für Luzi Stamms Wiederwahl in den Nationalrat? Stamm agiert da recht unbelastet von jeglicher Pietät und behauptet, wenn Beat Richner und Margrit Fuchs noch leben täten, dann würden sie ihn wählen.