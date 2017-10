Kurz nach Mittwochmittag erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung über einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Staufergutstrasse in Oftringen.

Umgehend rückten die Feuerwehr Oftringen sowie die Kantonspolizei vor Ort aus. Nach wenigen Minuten war der Brand, welcher in einer Küche einer Wohnung ausgebrochen war, gelöscht.

Ein 29-jähriger Bewohner wurde durch die Ambulanzbesatzung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Er dürfte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Der Sachschaden beträgt gemäss ersten Schätzungen zirka 40'000 Franken.

