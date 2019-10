Kosovaren verübten mehr als 60 Einbrüche – was ist mit den herrenlosen Schmuckstücken passiert?

Unmengen an Uhren, Schmuck und Taschen: Als die Polizei im Februar 2018 nachts eine Wohnung in Aarburg durchsuchte, stiessen sie auf einen Basar an Diebesgut. Die Wohnung diente als Stützpunkt dreier Kosovaren. Kriminaltouristen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Sie wurden in derselben Nacht verhaftet. Die herrenlosen Schmuckstücke öffentlich ausgeschrieben.

Ein Teil des Diebesgutes konnte mittlerweile insgesamt 35 Einbrüchen zugeordnet werden, sagt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft. «Ein anderer Teil ist noch immer unbekannter Herkunft.» Und wird es vielleicht auch immer bleiben: Laut Strebel kann der «überwiegende Teil» von aufgefundenem Diebesgut in der Regel nicht den rechtmässigen Besitzern zugeordnet werden.

Das Diebesgut der kosovarischen Einbrecher-Bande - wählen Sie den Vollbild-Modus: