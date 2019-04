Daniel Kneuss wollte immer mehr. Mehr Ställe, mehr Produzenten und mehr Poulets. Und das alles zu einem tieferen Preis. Nun zeigt sich, dass der Plan des Geschäftsführers und Verwaltungsratspräsidenten der Ernst Kneuss Geflügel AG mit Sitz in Mägenwil nicht aufzugehen scheint. Anstatt auf Menge will Kneuss deshalb wieder auf Qualität setzen, wie der «Schweizer Bauer» Mitte März schrieb. Zu spüren bekommen das vor allem seine Produzenten; die Bauern, die für ihn Tiere mästen. «Wer eine Alternative hat, geht», titelte kürzlich auch die «BauernZeitung».

Für die Kneuss-Produzenten ist die Geschichte heikel. Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen, weil sie Konsequenzen fürchten. «Ich will ja weiter mästen», sagt einer. Die Bedingungen seien aber nicht einfach. Die letzte Preisreduktion habe alle getroffen, sogar jene Bauern, die ihre Ställe bereits amortisiert haben, erzählt er. Jene, die gerade erst in neue Ställe investiert hätten, treffe es noch härter.