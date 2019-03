«Kämpfe so, als ob Deine Welt davon abhängen würde.» Mit diesem Spruch riefen die Organisatoren des ersten Aargauer Klimastreiks im Januar zur Teilnahme an den Demonstrationen auf. Nun kommt es morgen erneut zum «Climate Strike». Die Aargauer Schülerinnen und Schüler folgen dabei dem Aufruf der globalen Bewegung «Fridays for Future». Diese wiederum wurde ausgelöst durch Greta Thunberg. Die 16-jährige Klimaschutzaktivistin aus Schweden streikt seit September wöchentlich für die Umwelt. Mittlerweile nehmen Zehntausende Schüler aus der ganzen Welt am Protest teil.

Auch Erwachsene dabei

Sandro Covo, Präsident der Juso Aargau, organisiert auch dieses Mal die Demonstration in Aarau mit: «Wir werden um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz in Aarau starten.» Geplant sind eineinhalb Stunden. Am Nachmittag um 14 Uhr findet eine weitere Klimademonstration auf dem Bahnhofplatz in Baden statt. Doch diesmal sollen nicht nur Schüler teilnehmen, so Covo, der sich als Privatperson engagiert: «Der Teilnehmerkreis wird diesmal breiter sein. Es nehmen auch Studierende und Erwachsene teil.» Dies sei wichtig, weil die Klimakatastrophe alle betreffe: «Es braucht den Druck aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten.»