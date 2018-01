1902 war die Welt noch in Ordnung. Damals setzte der Verein Schwanenkolonie Beinwil am See zwei Höckerschwan-Paare am Hallwilersee aus. Den Schwänen gefiel ihr neues Zuhause. Am 22. März 1914 berichtete die «NZZ», die Hallwilersee-Schwäne würden «gut gedeihen und sich munter fortpflanzen». Jeder Besucher habe «Freude an den schönen, stolzen Tieren».

Rund hundert Jahre später klingt es anders. Bis zu 30 Höckerschwäne auf einmal sollen sich auf verschiedenen Futtergraswiesen rund um den See breitmachen und diese so stark verkoten, dass das Gras nicht mehr als Tierfutter geeignet ist und entsorgt werden muss. Zum Leidwesen der betroffenen Landwirte. Ausserdem würden die dominanten Schwäne mehr und mehr Tiere verdrängen. Die beiden Kantone Aargau und Luzern wollen den Schwanenbestand am Hallwilersee deshalb reduzieren. Stark reduzieren.

Keine Tiere abschiessen

Anstatt der 60 bis 70 Schwäne wird ein Bestand von rund 35 Tieren angestrebt, heisst es im Verfügungsentwurf, der seit Freitag und noch bis am 18. Februar beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Aarau öffentlich aufliegt. Gemäss dem Entwurf soll der Bestand über Eingriffe am Brutgelege reduziert werden. Die Eier werden also entweder eingestochen oder aus den Nestern entfernt. Es sollen keine Schwäne abgeschossen werden.

Im Gegensatz zum Kanton und den betroffenen Landwirten schätzt der Naturschutz-Verband Birdlife die Situation am Hallwilersee anders ein: «Wir finden nicht, dass es dort zu viele Schwäne hat», sagt Maria Jakober, Leiterin der Geschäftsstelle von Birdlife Luzern. Dem pflichtet Sophie Jaquier, Mediensprecherin der Vogelwarte Sempach, bei: «Die Kolonie ist so gross, wie es das Nahrungsangebot erlaubt.»