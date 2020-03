«Kann ich noch mit meinem Enkel ins Tessin reisen?» – Experten der Kantonsspitäler beantworten weitere Leserfragen

Kann ich (68) problemlos ins Kantonsspital Baden zur Kontrolle wegen meiner Nieren gehen?

Wiggli: Ja, Sie können unser Spital problemlos aufsuchen. Bei Fieber oder Husten sollten Sie vorgängig telefonische Rücksprache nehmen.

Ich war am Wochenende in Ischgl. Das Restaurant, in dem wir am Samstagabend gegessen haben, wurde am Sonntag geschlossen, weil ein Barkeeper an Corona erkrankt ist. Er hat uns wahrscheinlich nicht direkt bedient. Mein Arbeitgeber hat mir trotzdem Homeoffice verordnet. Mein Vater (76) liegt derzeit mit einer schweren Erkrankung im KSA. Bin ich ein Risiko für ihn?

Fux: Das Übertragungsrisiko ist am höchsten bei Leuten, die im gleichen Haushalt leben und bei Intimkontakten. Weil es eine Tröpfcheninfektion ist, ist man bei einer Distanz über 2 Meter vor direkter Ansteckung sicher. Falls Sie sich angewöhnt haben, nicht ins Gesicht zu fassen und sich nach Rückkehr nach Hause die Hände zu waschen, haben sie sich in der Bar nicht angesteckt.

Falls ich Corona bekomme: Muss ich danach meine Wohnung desinfizieren? Es wird eine Risikoperson einziehen.

Fux: Eine Reinigung mit klassischen Putzmitteln ist absolut genügend, wie auch Seife völlig ausreicht, um Viren von den Händen zu befreien.

Ich (75, bis auf Rheumaschmerzen in den Fingern gesund) bin in einer Mittelstufe als Aufgabenhilfe für 3 bis 4 Schüler tätig. Ich halte einen grossen Abstand ein. Soll ich jetzt meine Tätigkeit einstellen? Und im April wollen meine Frau (60) und ich für einen Monat nach Rio de Janeiro fliegen. Ist das derzeit gefährlich?

Wiggli: Solange Sie keine Erkältungs-Symptome aufweisen, dürfen Sie unbesorgt weiter Nachhilfe erteilen. Kranke Schüler sollten Sie auffordern, zu Hause zu bleiben. Dasselbe gilt natürlich auch für Sie: Sobald Sie die Symptome einer Erkältung spüren, Unterricht absagen. Rio de Janeiro? Schwierige Frage… Eine schöne Destination – da ist es nachvollziehbar, dass Sie voller Vorfreude sind. Die WHO hat den weltweiten Pandemie-Status ausgerufen. Man muss davon ausgehen, dass sich das Corona-Virus auf der ganzen Welt verbreiten wird, also auch in Brasilien. Als 75-Jähriger gelten Sie als Risikoperson, dazu sind Langstreckenflüge aufgrund der engen Verhältnisse nicht ganz unproblematisch… Es gibt also gute Gründe, Vorsicht walten zu lassen.

Unsere beiden Kinder (7 und 5) haben Anfang April Geburtstag. Wir planen zwei Geburtstagsfeiern in der Region mit je ca. 10 Kindern, eine auf einem Pferdehof, eine in einem Museum. Ab wann würden Sie empfehlen, diese Feiern abzusagen? Erst wenn die Volksschulen geschlossen würden oder wenn einer von uns Symptome entwickeln würde?

Fux: Die propagierten Isolations- und Hygienemassnahmen haben das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Kinder haben unter sich sehr engen Kontakt und verbreiten Viren deshalb schnell. Deshalb sollten solche Parties aktuell abgesagt werden. Laden Sie einzelne Kinder zum Spielen ein und stellen Sie dabei sicher, dass keines der Kinder auch nur einen Schnuderi hat. Sonst zu Hause bleiben!

Ich (67, Bluthochdruck und phasenweise Bronchialasthma) benutze regelmässig gegen trockene Nasenschleimhaut Meerwasser-Nasenspray, manchmal Nasensalbe oder mache eine Nasenspülung. Alle Gegenstände werden nur von mir alleine benutzt. Gibt es dazu noch zusätzliche hygienische Vorsichtsmassnahmen zu treffen, die ich möglicherweise bisher nicht berücksichtigt habe?

Wiggli: Wichtig ist, dass Sie die Hygiene-Massnahmen des Bundes konsequent anwenden. Da Sie aufgrund Ihres Alters zu einer Risikogruppe gehören, ist es in Ihrem Fall sicherlich ratsam, wenn Sie besonderen Wert auf diese Empfehlungen legen. Das heisst, Ansammlungen von mehreren Personen (z.B. in ÖV, Restaurants, Kinos usw.) nach Möglichkeit meiden und auf gute Händehygiene achten.

Ich (70) habe mit meinem Enkelkind (3,5) eine Reise nach Ascona TI gebucht. Da wir beide gesund sind, möchte ich trotz allem gerne hinreisen, da wir uns sowieso nur auf Spielplätzen, im Wald und am Fluss aufhalten werden.

Fux: Reisen Sie im Moment keinesfalls ins Tessin. Die Chance, dass Sie mit dem Virus zurückkommen ist gross. Geniessen Sie die Aare, am liebsten an einem einsamen Plätzchen, wo Sie ihrem Enkel die volle Aufmerksamkeit schenken können.

Ich habe im gleichen Grossraumbüro gearbeitet, wie eine Frau, bei der nun eine Coronavirus-Infektion festgestellt wurde. Warum werde ich in dieser Situation nicht getestet?

Fux: Fast jeder Corona-Patient hatte zwischen Symptombeginn und Isolation mit Dutzenden Leuten zumindest flüchtigen Kontakt. Da können wir nur testen, wer eine relevantes Ansteckungsrisiko hatte: dazu gehören vor allem Haushalts- und Intimkontakte. Oder man muss zumindest 15 Minuten in direktem Kontakt verbracht haben. Alle übrigen Fälle können wir im Moment nicht testen.

Ich (27) bin seit einiger Zeit an Colitis Ulcerosa erkrankt. Letzte Woche hatte ich wieder eine sehr starke Darmentzündung und bekam eine Remicade-Infusion und Cortison. Bin ich gefährdet?

Wiggli: Ihr Immunsystem ist durch Ihre Medikation geschwächt. Solange Sie sich gut fühlen müssen Sie allerdings nichts Spezielles unternehmen. Befolgen Sie die Hygiene-Vorschriften des Bundes, meiden Sie Menschenmengen, waschen Sie sich regelmässig die Hände und melden Sie sich umgehend bei Ihrem Arzt oder dem Spital, wenn Sie Erkältungssymptome spüren.

Ich bin 54 und hatte in den letzten 10Jahren drei Lungenentzündungen. Bin ich Risikopatient wenn ich mich anstecke?

Fux: Falls die Infektionen zu einer bleibenden Schädigung der Lugenfunktion geführt haben, sind Sie Risikopatient. Das heisst: sie müssen umso mehr auf Distanz bedacht sein.

