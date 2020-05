Ein 19-jähriger hat am Freitagnachmittag beim Abbiegen in Safenwil zu stark beschleunigt. Dabei brach das Heck des Wagens aus. Der Wagen kam von der Strasse ab und prallte in den Betonpfeiler einer Überführung. Der Mann und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Spital.

Wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte, entstand am Auto Totalschaden. Es gehörte dem Vater des Junglenkers.

