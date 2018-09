Naturschützer und Jäger hatten zusammen in den «Bären» Mägenwil geladen, um über den Hirsch zu informieren. Was wie ein ziemlich gesuchtes Wortspiel klingt, hat einen ernsthaften Hintergrund. «Ich freue mich, dass der Wirt im ‹Bären›, der zugleich Jagdleiter ist, den Hirsch schont», sagte Johannes Jenny, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau. Jenny ist überzeugt, dass Spitzenkoch Bernhard Bühlmann delikate Hirschgerichte zubereiten könnte. Dennoch ruft Pro Natura alle Jäger im Kanton auf, dem Beispiel ihres Mägenwiler Kollegen zu folgen und den König der Wälder, wie der Rothirsch genannt wird, nicht ins Visier zu nehmen.

Bereits vor rund zehn Jahren hätten sich Vertreter von Pro Natura und Jagd Aargau zusammengesetzt und über die Rückkehr des Hirsches in den Aargau gesprochen. «Damals sagten zahlreiche Förster und Jäger, dies sei nicht möglich, weil der Hirsch in den Wäldern im Mittelland massive Schäden anrichten würde und zu anfällig auf Störungen sei», berichtete Jenny. Doch die Voraussagen trafen nicht ein, und viel früher als erwartet sind in Aargauer Wäldern wieder Hirsche zu sehen. «Der Hirsch hat sich an den Aargau angepasst, nun muss sich zeigen, ob der Kanton so flexibel ist wie das Tier», sagte Jenny.