Ein BMW ist am Freitagabend in Oftringen mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h an einem Radargerät der Regionalpolizei Zofingen vorbeigerast. Bei der Messstelle an der Zofingerstrasse im Innerortsbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Die Polizei stoppte den Lenker, einen 19-jährigen Kosovaren aus der Region. Er besitzt den Fahrausweis auf Probe erst gut ein Jahr. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm das Billet weg, der BMW wurde beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft hat ausserdem eine Strafuntersuchung wegen Rasens eröffnet. Dem Mann droht die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe. (mwa)