Am Montag werden zum allerletzten Mal in Aarau rund 550 angehende Füsiliere in die Sommer-RS einrücken. Nach über 200 Jahren ist am 20. September Schluss mit der infanteristischen Ausbildung im Aargau – so, wie schon 1872 jene der Artillerie und 1972 jene der Kavallerie in Aarau zu Ende gegangen war. In Militärkreisen wird der Wegzug ausserordentlich bedauert. Peter Balzer, Präsident der Aargauischen Offiziersgesellschaft spricht von einem «herben Verlust» für den ganzen Kanton. «Es wird uns ein Stück Nähe zur Aargauer Bevölkerung weggenommen. So, dass die Anstrengungen der letzten Jahre, die Armee den Menschen wieder näher zu bringen, verloren gehen.»

Balzer meint damit die Bemühungen der Armeespitze, die Bindung zwischen Militär und den Gemeinden beziehungsweise Städten zu stärken. «Zu meiner Zeit war die Zusammenarbeit viel intensiver. Die Rekruten und WK-Soldaten haben den Standortgemeinden bei diversen Arbeiten unter die Arme gegriffen.» Diese Präsenz habe gleichzeitig die Akzeptanz des Militärs in der Bevölkerung gestärkt, so Balzer. Wenn die Füsiliere im Herbst aus dem Kantonsbild verschwinden, vermindert sich somit auch der Zuspruch für die Armee im Aargau, befürchtet er.

30 Prozent weniger Umsatz

Der Verschiebung der Infanterie wirft auch die Frage auf, wie es mit dem

Truppenübungsplatz Gehren in Erlinsbach und der Ortskampfanlage in Eiken weitergeht. Kreiskommandant Rolf Stäuble verweist auf die WK-Truppen, die diese Standorte weiterhin benutzen werden. Aufgrund der aktuellen Bedrohungslage Europas durch den islamistischen Terror werde die Ortskampfanlage in den nächsten Jahren sogar noch eine höhere Auslastung ausweisen als bisher.