In Frankfurt hatte die Gewerkschaft zu der Kundgebung aufgerufen. "Alternativen zum Arbeitsplatzabbau müssen ernsthaft geprüft werden", erklärte der Gesamtbetriebsratschef der GE-Sparte Power Conversion, Martin Ruess.

General Electric hatte vor einer Woche angekündigt, weltweit rund 12'000 Stellen in der Kraftwerksparte abzubauen. Davon entfallen auf Deutschland 1600 Streichungen. Die Fertigungen von GE Power Conversion in Berlin und von GE Grid Solutions in Mönchengladbach sollen ganz geschlossen werden.

In der Schweiz will GE 1400 Arbeitsplätze abbauen (die AZ berichtete). Betroffen sind die Standorte Baden, Birr und Oberentfelden im Kanton Aargau. Am Hauptsitz in Baden verlieren gleich 1'100 Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle.