Der Vierfachmord von Rupperswil bringt die Justiz an ihre Grenzen. Normalerweise funktionieren Gerichte wie der Bundesrat. Gestritten wird hinter verschlossenen Türen. Danach wird nur die Argumentation der Mehrheit publiziert. Man nennt das Konsenskultur. In seltenen Fällen werden zwar Meinungsunterschiede öffentlich ausgetragen, aber höchstens mündlich. So werden unterschiedliche Positionen der Richter durch die raren öffentlichen Beratungen des Bundesgerichts und mancher Verwaltungsgerichte bekannt. Doch in der schriftlichen Urteilsbegründung wird auch dann nur die Argumentationslinie der Mehrheit festgehalten.

Das Bezirksgericht Lenzburg bricht nun mit dieser Tradition. Am Mittwoch hat es die 161-seitige Urteilsbegründung zum Fall Rupperswil verschickt. Bei der mündlichen Urteilseröffnung im März hatte Gerichtspräsident Daniel Aeschbach (SVP) offengelegt, dass eine Minderheit eine lebenslängliche Verwahrung für den geständigen Vierfachmörder Thomas N. gefordert hatte. Die Mehrheit sprach sich jedoch für eine ordentliche Verwahrung aus. Einig war sich das Gericht bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Auf die Argumentation der unterlegenen Richter ging der Präsident in der mündlichen Urteilseröffnung nicht näher ein. Doch jetzt widmet das Gericht dieser ein eigenes Unterkapitel.