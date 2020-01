Höchste Aargauerin feiert mit dem halben Dorf: «Hier wurde mein politischer Grundstein gelegt»

Es ist ein Glanzresultat. Mit 132 von möglichen 135 Stimmen ist Edith Saner am Dienstag als Grossratspräsidentin gewählt worden . Damit gehört die Birmenstorferin, die seit 2014 für die CVP im Grossen Rat politisiert, zu den bestgewählten Grossratspräsidentinnen.

Birmenstorfer sind stolz auf die Grossratspräsidentin

Die Ratskolleginnen und -kollegen applaudierten ihrer neuen Präsidentin, die nach der Antrittsansprache sogleich das Zepter übernahm und die Sitzung leitete. So speditiv, dass der Apéro im Grossratsgebäude sogar eine halbe Stunde früher als geplant starten konnte. Das schadete nicht, stand doch bereits um 17.30 Uhr der offizielle Empfang in Birmenstorf bevor.

Dort erwartete der Schülerchor die höchste Aargauerin bereits auf dem Schulhausplatz. Begleitet von der Minibrassband Birmenstorf sangen die Schülerinnen und Schüler für Edith Saner das Birmenstorfer Lied. Die klirrende Kälte hinderte die Dorfbewohner nicht, zahlreich zu erscheinen, um die neue Grossratspräsidentin mit tosendem Applaus zu begrüssen. «Wahrscheinlich ist das halbe Dorf hier», sagte Frau Gemeindeammann Marianne Stänz in ihrer Begrüssungsrede. «Es ist vor allem dir zu verdanken, dass wir ein attraktives Dorf haben für jung und alt», führte Stänz fort. Und was Edith Saner für Birmenstorf geschafft habe, könne sie auch für den Aargau erreichen.

Saner, die von den kleinen Sängerinnen und Sänger hinter ihr mit grossen Augen begutachtet wurde, strahlte und war sichtlich gerührt: «Ich bin total überwältigt und es berührt mich ausserordentlich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben.» Die Feier auf dem Schulhausplatz war öffentlich. «Wir stehen hier an einem Ort, wo mein politischer Weg begonnen hat. Im ehemaligen Gemeindehaus. Hier wurde mein politischer Grundstein gelegt», so Saner.