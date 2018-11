Böse Überraschung für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Seengen: Bei ihrer Heimkehr müssen sie feststellen, dass Einbrecher während ihrer Abwesenheit zugeschlagen haben. Diese hatten ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Zimmer durchwühlt. Im Schlafzimmer stiessen die Täter auf einen Umschlag mit mehreren hundert Franken Bargeld. Etwa gleich hoch ist der hinterlassene Sachschaden.

Diese Tat vom frühen Dienstagabend ist beispielhaft für Dutzende von Wohnungseinbrüchen, wie sie der Kantonspolizei Aargau derzeit gemeldet werden.

Dämmerungszeit ist Einbruchszeit

Dass die wiederholten Warnungen vor sogenannten Dämmerungseinbrechern nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigen gestiegene Einbruchszahlen. So verzeichnet die Kantonspolizei seit Anfang November bereits über 60 Wohnungseinbrüche – 20 davon allein in den ersten drei Tagen der aktuellen Woche. Damit gleicht sich die statistische Kurve jener des Vorjahres an. Die Tendenz lässt einen weiteren Anstieg der Zahlen befürchten.

Bei den meisten der aktuell registrierten Einbrüche kann die Tatzeit eindeutig auf die frühen Abendstunden eingegrenzt werden. Einmal mehr bestätigt sich damit das altbekannte Muster, wonach Einbrecher im Schutz der frühen Dämmerung zuschlagen, während die Bewohner noch nicht zu Hause sind.