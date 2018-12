Sicher 600 Jobs in Lenzburg

Wie viele Aargauer ABB-Jobs zu den Japanern transferiert werden, ist nach wie vor nicht offiziell bekannt. Die Rede ist von landesweit 2800 Arbeitsplätzen. Sicher ist, dass mit ABB Semiconductors eine der modernsten Fabriken der Schweiz den Besitzer wechselt. In Lenzburg produzieren 600 Personen, die meisten von ihnen in Astronautenanzügen, Halbleiter für die Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Unter den 2800 Jobs dürften auch mehrere hundert in Baden sein – doch kann oder will das die ABB nicht bestätigen.

Optimisten klammern sich an die gestrige Aussage, Hitachi wolle das neue, kombinierte Stromnetz-Unternehmen von der Schweiz aus führen. Weil der Standort des neuen Hauptquartiers noch nicht festgelegt ist, ist Träumen erlaubt: Baden, wie in der Alstom-Ära für das weltweite Kraftwerkgeschäft?