Am Dienstag startet der Grosse Rat in den zweiten Behandlungsmarathon über das Budget 2018. Frankenmässig der zentrale «Brocken» sind die einmalig anfallenden 145 Millionen Franken aus der Konzessionsverlängerung für das Wasserkraftwerk Klingnau. Die Regierung will dieses Geld für das Budget statt zur Schuldentilgung verwenden. Was davon übrig bleibt, soll in die Ausgleichsreserve wandern, um kommende Budgets – in denen weitere Defizite drohen – zu entlasten.

Dabei wollen die Grünen nicht mitmachen. Die AZ weiss, dass sie am Dienstag einen ganzen Strauss von Vorschlägen unterbreiten werden, um zwei Drittel des Klingnauer Geldes – konkret 96 Millionen Franken – anderweitig einzusetzen.

Warum und wofür? Der neue Fraktionschef der Grünen, Robert Obrist verweist darauf, «dass in den letzten Jahren die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen durch Abbaumassnahmen in Bildung, Kultur, Umwelt und Sicherheit kompensiert wurden, um zu einem ausgeglichenen Budget zu gelangen». Wie die Nachtragskredite zeigten, mit mässigem Erfolg, fügt er kritisch an.