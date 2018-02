Zu den fleissigsten Nutzern des Gratis-Internets am Aarauer Bahnhof dürften Asylsuchende gehören. Grund dafür: In praktisch allen Asylunterkünften im Aargau gibt es kein Internet. Noch nicht. Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) überlegt derzeit, WLAN in den kantonalen Unterkünften zur Verfügung zu stellen.

«Generell entspricht WLAN einem Bedürfnis», sagt Pia Maria Brugger, Leiterin Unterabteilung Asyl beim DGS. «Darum sind wir dabei, die Einführung in den kantonalen Unterkünften zu prüfen.» WLAN gibt es im Moment laut Brugger nur in den Unterkünften für unbegleitete minderjährige Asylsuchende sowie in der neuen kantonalen Unterkunft in Frick – als Pilotstandort.

Auch in den unterirdischen Unterkünften in den geschützten Operationsstellen der Spitäler (GOPS), die inzwischen alle geschlossen sind, konnten sich die Asylsuchenden mit dem Internet verbinden. Ansonsten gebe es «generell noch kein WLAN in den Unterkünften».

Einziger Kontakt in die Heimat

Das Internet ist für Asylsuchende oft die einzige Möglichkeit mit Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben und der Bahnhof Aarau ist einer der wenigen zentralen Orte, an denen sie gratis Wlan haben. Kein Wunder also, halten sie sich regelmässig dort auf. Ein Handy-Abo mit Internet können sie sich mit 63 Franken pro Woche und 20 Franken Kleidergeld pro Monat nicht leisten. Denn mit diesem Geld müssen sie sich (fast) alles, was kostet, kaufen. Manchmal reicht es nicht einmal für Shampoo.