Sportlich aktive Menschen sollen tiefere Krankenkassenprämie bezahlen. Dies fordert Nationalrätin Ruth Humbel in einem Vorstoss. Ein Bonus/Malus-System soll die horrenden Gesundheitskosten senken. Wer also bereit ist mit einem Schrittzähler zu beweisen, dass er Sport treibt, profitiert. Ist dies gerecht oder zahlen so am Schluss unsportliche Versicherte noch mehr Prämie?

