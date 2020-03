Gestrandet: Drei Aargauer Langzeitreisende erzählen, wie es ihnen im Ausland geht

Leserin Anna aus Hausen wollte mit ihrem Sohn in Miami/USA überwintern:

«Wir flogen für drei Monate nach Miami, um hier zu überwintern und zugleich unser Englisch aufzubessern. Mein Sohn ging in die Preschool. Es war seit Beginn unseres Aufenthaltes viel ruhiger als sonst hier in Miami Beach. Zuerst dachten wir, es liege am Wetter, da es ziemlich kühl und regnerisch war. Das Thema Coronavirus war im Januar und Februar noch kein grosses Thema. Auch als wir einheimische auf diese ruhige Situation ansprachen, meinten sie nur, die Leute blieben halt lieber zuhause, wenn es kühl ist. Hier ist es erst seit letzter Woche prekär. Alles wurde abrupt geschlossen. Kein Park ist mehr offen, alle Strandzugänge sind geschlossen, nichts ist offen und alles wird polizeilich überwacht. Restaurant dürfen nur noch Takeaway anbieten. Supermärkte werden von Menschen überrannt. Die Lage ist nun wie in der Schweiz. Wir hatten sehr Mühe, bei der Swiss durchzukommen um unseren Flug umzubuchen. Wir haben nun einen Flieger bekommen, der uns am Mittwoch nach Hause fliegt.»

Hochzeitsreise in Lateinamerika endet in Ausgangssperre in Ecuador: Ramona & Davide de Campos aus Baden

Das ist/war unsere Hochzeitsreise. Geplant waren drei Monate. Also am 1. Mai wäre der Heimflug. Genau in der Mitte der Reise kam dann die Ausgangsperre in Ecuador (16. März). Seit diesem Tag befinden wir uns in unserem Hostel. Der zweite Teil unserer Reise wäre der ‹erholsame› Part in Kolumbien und Kuba gewesen, welchen sich Ramona sehr gewünscht hat. Der richtige ‹Honeymoon› halt. Die ersten zwei Monate waren eher die actionreichen Monate mit Bolivien (Camino de la muerte) und Peru (Macchu Picchu) die sich Davide gewünscht hat. Jetzt stecken wir in Quito, Ecuador fest. Um die Quarantäne gut durchzustehen, machen wir Yoga und Sport mit allen Gestrandeten. Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht.» Daniel Lüthy aus Wohlen steckt nach zwei Monaten Reise in Bangkok fest:

