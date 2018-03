Geri Müller, alt Nationalrat der Aargauer Grünen und ehemaliger Badener Stadtammann, war schon als Gymnasiast Teil der Anti-AKW-Proteste. Er hat sich am Dienstag an der Medienkonferenz der Atomaufsichtsbehörde Ensi in Brugg selbst über die geplante Wiederinbetriebnahme von Beznau 1 informiert.

Ihm wurde aber die Möglichkeit verwehrt, im Plenum eine Frage an die Ensi-Verantwortlichen Hans Wanner (Direktor) und Georg Schwarz (Stv. Direktor) zu richten. Dies sei nur für Journalisten möglich, hiess es. Müller ist unter anderem Mitglied von "Nie wieder Atomkraftwerke" und war Präsident der Schweizerischen Energie-Stiftung.

Nach der Medienkonferenz sagte Müller zur AZ: "Es ist ein Risikospiel, was hier getrieben wird." Dem Ensi wirft er nichts vor. "Die machen nur ihren gesetzlichen Job, aber auch nicht mehr", sagt Müller. Die Wiederinbetriebnahme sei "reine Zwängerei".