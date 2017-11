An seiner Sitzung vom 26. September hatte der Grosse Rat mehrere Detailbeschlüsse gefasst; das Stipendiengesetz aber aus Zeitgründen noch nicht verabschieden können; die Beschlussfassung erfolgt in der heutigen Sitzung. Bereits beschlossen wurde mit 74 gegen 56 Stimmen die Einführung des Splittingmodells. Künftig müssen Stipendienbezüger auf einen Drittel der Ausbildungsbeiträge als Darlehen verzichten und dem Kanton zurückerstatten. Mit dieser Auflage und der ebenfalls beschlossenen Senkung der Maximalbeiträge auf 16'000 Franken rutscht der Kanton Aargau bei der Stipendienvergabe schweizweit auf den letzten Platz.

Die SP kündigte an, dass sie, falls der Grosse Rat das Gesetz am Dienstag in dieser Form beschliessen sollte, dagegen das Referendum ergreifen wird. Noch aber ist es nicht so weit; es wird sich in der Debatte vom Dienstag zeigen, ob die Splitting-Befürworter allenfalls zu Konzessionen bereit sind und das Referendum verhindert werden kann.

Betroffene melden sich zu Wort

Im Vorfeld der Debatte melden sich nun auch noch die Aargauer Schülerorganisationen zu Wort. Sie argumentieren aus Sicht der Betroffenen und zeigen auf, welche gravierende Folgen das Splittingmodell für Studierende aus dem Aargau haben könnte. So erklärt Aurel Gautschi, Präsident der Aargauer Schülerorganisationen: «Nach abgeschlossenem Studium würde man mit einem ziemlichen Schuldenberg ins Berufsleben starten.» Denn es sei nur selten möglich, direkt nach dem Studium einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen. Vielmehr sei die Zeit nach dem Studium von schlecht bezahlten Praktika geprägt. Die Konsequenz: Verlängerung des Studiums, um durch einen gleichzeitigen Nebenerwerb die Schulden abzuzahlen, oder man verzichte aus Kostengründen ganz auf ein Studium.

Beide Varianten seien auch schlecht für den Kanton: Eine längere Studiendauer koste den Kanton mehr Studienpauschalen, der Verzicht auf ein Studium führe in der Regel zu einem niedrigeren Einkommen und letztlich auch zu weniger Steuereinnahmen. Fazit: «Man macht die Bildung für Personen aus weniger vermögenden Familien unzugänglicher und trifft damit genau die schwächsten in unserer Gesellschaft. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen», appellieren die Schülerorganisationen an den Grossen Rat.