Bei den Toten soll es sich um einen 32-Jährigen, dessen Frau und die gemeinsamen Kinder handeln. Auch die Mutter des Fahrers sei unter den Opfern. Das berichten kosovarische Medien am Sonntag übereinstimmend. Die Familie lebe in Reinach im Kanton und soll im Heimatort Sopijë in den Ferien geweilt haben. Staatspräsident Hashim Thaçi bestätigt das Unglück in einem Facebookpost.

Thaçi schreibt unter anderem: "Mein tiefstes Beileid an die Familie."