Die aktuelle Legislatur dauert noch bis Ende Jahr, im Oktober wählen die Schweizerinnen und Schweizer ihr Parlament neu. Für den Aargauer BDP-Nationalrat Bernhard Guhl ist das zu früh. Ginge es nach ihm, wird der Nationalrat in Zukunft nur noch alle fünf statt wie bis anhin alle vier Jahre gewählt. Guhl hat eine entsprechende Motion im Nationalrat eingereicht.

Die Vorteile einer um ein Jahr verlängerten Legislatur liegen für ihn auf der Hand: Es gebe mehr Zeit, um effiziente Politik zu betreiben, sagt er, wenn nicht nach drei Jahren immer wieder ein Wahljahr anstünde. Denn im Wahljahr würden einige Parteien vor allem taktieren – so geschehen in der letzten Woche der vergangenen Session, als die SVP einer Franchisen-Erhöhung bei den Krankenkassen plötzlich doch nicht zugestimmt hat und dieses Geschäft damit abgelehnt wurde. «Ich bin sicher, dass diese Abstimmung anders herausgekommen wäre, wenn wir nicht in einem Wahljahr stecken würden», so Guhl.