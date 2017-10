Blinder Fleck bei Linken

Das findet auch CVP-Kantonalpräsidentin Marianne Binder wichtig, die als Badenerin Jonas Fricker gut kennt und ihm «trotz dem unerträglichen Votum keine entsprechende Gesinnung» unterstellen will. «Wenn Jonas Fricker jetzt die Konsequenzen zieht, bringt er damit auch alle in seiner Partei unter Druck, die seine Aussage jetzt heftig verurteilen, bei anderen aber bisher immer schwiegen», sagt Binder und konkretisiert: Leute, die unter dem Deckmantel von «Israelkritik» die klassischen Vorurteile gegen Juden ausleben würden. Der rechte Antisemitismus sei nicht überwunden, aber wenigstens identifiziert, so Binder. «Der linke muss auch aufgearbeitet werden, denn da ist ein blinder Fleck. Bekämpfen muss man ihn, wo er auftaucht.»