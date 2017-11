Stundentafel Kindergarten: Im Kindergarten orientiert sich der Unterricht an der Entwicklung der Kinder. Es werden deshalb Entwicklungsschwerpunkte aufgeführt. Die Unterrichtszeit für die Kinder beträgt wie bisher im ersten Kindergartenjahr 18 bis 22 Wochenlektionen und im zweiten Kindergartenjahr 22 bis 24 Lektionen.

Stundentafel Primarschule: In der Primarschule wird das Pflichtpensum der Schülerinnen und Schüler insgesamt um 7 Lektionen erhöht. Neu besuchen diese 163 wöchentliche Pflichtlektionen (bisher 156 Lektionen). Trotz dieser Anhebung liegt der Aargau unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone (169 Lektionen).

Stundentafel Oberstufe: Das Pflichtpensum der Schülerinnen und Schüler in den 3 Leistungszügen der Oberstufe wird angeglichen. In der Realschule erhöht sich die Anzahl Wochenlektionen dadurch über alle 3 Schuljahre hinweg um insgesamt 18 Lektionen, in der Sekundar- und Bezirksschule um je 8 Lektionen. An der Realschule sind somit in Zukunft 100 Pflichtlektionen (bisher 82 Lektionen) vorgesehen, an der Sekundar- und Bezirksschule 102 (bisher 94 Lektionen). Damit liegt der Aargau knapp unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone, der bei 104 Lektionen liegt.

Unterrichtsorganisation an der Oberstufe: Gemäss Lehrplan werden den Schülerinnen und Schülern im Fach "Natur und Technik" Kenntnisse und Fertigkeiten in Biologie, Physik, Chemie und neu auch in Technik vermittelt. Im Fach "Räume, Zeiten, Gesellschaften" erwerben die Schülerinnen und Schüler neben Geografie und Geschichte neu auch Wissen und Können über die Entwicklung von Menschen und Gesellschaften und zu Themen der politischen Bildung.

Medien und Informatik: Für das neue Pflichtfach "Medien und Informatik" steht von der 5. Klasse der Primarschule bis zur 2. Klasse der Oberstufe jeweils 1 Lektion zur Verfügung.

Berufliche Orientierung: Das neue Fach "Berufliche Orientierung" wird an allen Leistungszügen der Oberstufe in den 2. Klassen mit 1 Lektion dotiert. Zudem bleibt "Berufliche Orientierung" weiterhin eine fächerübergreifende Aufgabe.

Politische Bildung: Politische Bildung ist als überfachliches Thema ein bedeutender Unterrichtsgegenstand im neuen Aargauer Lehrplan.

Projekte und Recherchen: Das bisherige Wahlfach "Projekte und Recherchen" wird mit 2 Lektionen als Pflichtfach übernommen. In diesem Fach erstellen die Schülerinnen und Schüler in den 3. Klassen der Oberstufe eine Projektarbeit.

Inhaltliche Anpassungen: Der neue Aargauer Lehrplan Volksschule beinhaltet auch Aargauer Themen und Beispiele. Zudem werden den Lehrpersonen per Linksammlung Hinweise auf passende kantonale ausserschulische Lernorte und Angebote zur Verfügung gestellt.