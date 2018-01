Könnte die Wohnungswahl eingeschränkt werden – was wohl auf Bundesgesetzebene angepackt werden müsste und daher von schweizweitem Interesse ist – könnte eine Gemeinde beispielsweise Liegenschaften kaufen oder anmieten und dann an Flüchtlinge weitervermieten und so Standort und Qualität der Unterbringung steuern und den dubiosen Wohnungvermieterin entgegenwirken. «Das wäre einiges billiger», sagt Bircher, «aber gleichzeitig würden wohl dann auch die Flüchtlinge mehr solidarisch verteilt analog Asylbewerbern, die in grossen Zentren untergebracht werden.»

Aarburg ist von der schweizweiten Problematik des Ausnützens von Sozialhilfe stark betroffen. Nun will Bircher wissen, ob auch der Aargauer Regierungsrat Handlungsbedarf sieht.