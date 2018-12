Zu wenig Passagiere, zu schlechte Lage: Eurobus schliesst nächsten Sonntag die Fernbus-Haltestelle in Baden. Sie liege ein bisschen versteckt, sagt Roger Müri, Leiter Fernbus bei Eurobus, zum "SRF-Regionaljournal". "Das hat die Nachfrage erschwert." Konkrete Zahlen nennt er nicht. Es sei aber vorgekommen, dass ganze Busse leer geblieben seien.

Baden war die einzige Aargauer Haltestelle im ersten Schweizer Fernbus-Netz. Die Busse hielten in der Brown Boveri Strasse auf dem Weg von Zürich zum Euro Airport in Basel. Die Auflösung ist Teil eines grösseren Umbaus im Streckennetz. Das Unternehmen streicht mehrere Haltestellen, darunter auch jene in Olten, Sursee und Füllinsdorf. Die Teilstrecken zwischen Chur und Zürich sowie zwischen Martigny und Sion fliegen ganz aus dem Angebot, dafür gibt es neu eine direkte Verbindung zwischen Zürich und Luzern. Zwischen Zürich, Bern und Fribourg wird die Frequenz erhöht. In der Nordwestschweiz bleiben somit die Haltestellen in Solothurn, Basel und am Euro Airport bestehen.