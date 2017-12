Kritik übt der abtretende Grossratspräsident, der in seiner Funktion 185 Veranstaltungen besucht hat, auch an den Ständeräten Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP): Diese seien im Aargau kaum sichtbar, sagte Giezendanner gegenüber Tele M1. Er habe Müller an drei Anlässen und Bruderer zuletzt an der Olma vor zwei Jahren gesehen. Die Qualität der Ständeratsarbeit lasse sich sicher nicht daran messen, wie oft man an einem Festanlass teilnehme, entgegnet Müller. Bruderer lässt sich mit der Aussage zitieren, sie besuche sehr gerne und oft die verschiedensten Veranstaltungen im Aargau. (Mbü)