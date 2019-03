Das Jugendgericht Baden hat am 27. Februar 2019 das Urteil über einen heute gut zwanzigjährigen Aargauer gesprochen, dem die Jugendanwaltschaft vorgeworfen hatte, im Juni 2016 in einem Wald oberhalb von Fislisbach den nur wenig älteren Ken mit einem Karabiner erschossen zu haben. Das teilte das Gericht am Freitag mit.

Das Jugendgericht Baden habe den Beschuldigten wegen vorsätzlicher Tötung für schuldig befunden, heisst es in der Mitteilung. Es habe ihn zu einem Freiheitsentzug von vier Jahren verurteilt. Dies stelle die Maximalstrafe im Jugendstrafrecht dar.