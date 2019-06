Seit rund 13 Jahren lebt Ingo Malm in der Schweiz – geht es nach der Anklage, könnte sein Aufenthalt hierzulande bald enden. Staatsanwalt Karl Knopf beantragte für Malm eine zehnjährige Landesverweisung. Mit der Veruntreuung von Quellensteuern sei ein Katalogdelikt erfüllt, also ein Straftatbestand, der nach Annahme der Ausschaffungsinitiative eine obligatorische Landesverweisung nach sich zieht, erklärte der Staatsanwalt. Malm ist Deutscher und fällt damit als EU-Bürger grundsätzlich unter das Personenfreizügigkeitsabkommen. Das Freizügigkeitsabkommen garantiere kriminellen Ausländern jedoch kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Malm könne sich ohnehin nicht auf das Abkommen berufen, weil er in der Schweiz gar nicht beruflich tätig sei – weder selbstständig, noch angestellt.

Auch familiäre Aspekte sprächen nicht für ihn, seine Kinder und Angehörigen leben in Deutschland. Malm sei nicht fähig oder willens, sich an die hiesigen Gesetze und Vorschriften zu halten – das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung sei daher hoch. Zudem sei kein Kriterium erfüllt, um Malm als Härtefall zu beurteilen.

Verteidiger André Kuhn sah dies völlig anders und verwies darauf, dass Malm eine gültige Niederlassungsbewilligung C habe. Das Niederlassungsrecht dürfe nur beschränkt werden, wenn ein EU-Bürger eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Schweiz darstelle. Dies sei bei Malm nicht der Fall, ihm werde ein Vermögensdelikt vorgeworfen, das er künftig gar nicht mehr begehen könne, weil er keine Arztpraxis mehr führen werde. Sollte das Gericht dennoch eine Landesverweisung verfügen, wäre diese auf die gesetzlich Mindestdauer von fünf Jahren zu beschränken, forder der Ver-teidiger von Ingo Malm. (fh)