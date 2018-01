Der Aargau und der Strom: das ist eine Art Liebesgeschichte. Es wurde gebuhlt, gebangt, gewagt. Es war nicht immer einfach, aber das hat uns die Liebe ja auch nie versprochen. Doch am Schluss hat es sich gelohnt. Das zeigt ein neues Buch von Steven Schneider aus Bad Zurzach: «Elektrisiert – Geschichte einer Schweiz unter Strom».

Schneider ist in den letzten Jahren ein schreibender Stromexperte geworden. Er verfasste die Beilage zum 100-Jahr-Jubiläum der Axpo (2014) sowie das Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Aargauer Elektrizitätswerks AEW (2016). Er recherchierte in zahlreichen Archiven. Was er dabei zusammentrug, man kann es nicht anders sagen: elektrisiert. Und zeigt in komprimierter Form, wie der Aargau zum Stromkanton wurde.

Der Erste mit Schreibmaschine

Die Liebe braucht manchmal mehrere Anläufe. Einen ersten nimmt 1902 ein junger Aarauer namens Emil Keller. Der 24-Jährige hat in München, Bern und Berlin Recht und Volkswirtschaft studiert und zu Hause erfolgreich das Examen zum aargauischen Fürsprecher und Notar abgelegt. Staatsschreiber Zschokke hat soeben einen Schlaganfall erlitten, ist arbeitsunfähig. Und der Regierungsrat entscheidet sich, den Jungspund Keller «aushilfsweise für die laufende Amtsperiode bis zu vollständiger Wiederherstellung» des Staatsschreibers als Stellvertreter einzusetzen. Emil Keller erscheint an seinem ersten Tag mit einer Schreibmaschine im Büro – als Erster überhaupt in der kantonalen Verwaltung.