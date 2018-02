Dies, weil der neue Lehrplan und die vorgeschlagene Stundentafel von Schulen und Lehrpersonen «erhebliche Mehrleistungen verlangen», wie Arbeit Aargau schreibt.

SP, CVP und EVP befürchten einen Qualitätsabbau, wenn wegen der Kostenneutralität der Halbklassenunterricht reduziert wird. «Eine gezielte individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler wird dadurch eingeschränkt», schreibt die CVP. Die GLP findet es gar «illusorisch, dass die Regierung ein so wichtiges Bildungskonzept kostenneutral durchsetzen möchte».

Der alv betont, dass die Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen schon heute deutlich überschritten werde, die Reform müsse für Lehrerinnen und Lehrer deshalb «belastungsneutral sein, was sie in der vorgeschlagenen Form eindeutig nicht ist».

Für die BDP wäre eine kostenneutrale Einführung «selbstverständlich erstrebenswert». Sie sei jedoch nicht realistisch, «ohne dass die Qualität leidet».

Neben der SVP glauben nur noch die FDP, EDU sowie der Aargauer Gewerbeverband (AGV) an eine kostenneutrale Einführung. Die FDP merkt an, in der Anhörungsvorlage fänden sich keinerlei Aussagen zu den Auswirkungen auf die Gemeinden und den Schulraum. Die Reduktion des Halbklassenunterrichts sowie die Umwandlung von Wahl- in Pflichtfächer dürften jedoch keine Mehrkosten für die Schulen vor Ort zur Folge haben.