SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann, FDP-Ständerat Ruedi Noser, CVP-Nationalrat Martin Candinas und SP-Nationalrat Cédric Wermuth gehen auf die Fragen der Schüler ein. Moderator Jonas Projer steht den Teenagern während der einwöchigen Vorbereitung am Leutschenbach zwar zur Seite , im Studio müssen sich die Schüler aber selbst durchsetzen. Zur aussergewöhnlichen Aufgabe kam die Fricktalerin, die das Gymnasium am Münsterplatz in Basel-Stadt besucht, durch ein einminütiges Bewerbungsvideo und ein Casting.

In der Sektion Fricktal bin ich als Vizepräsidentin aktiv. Ich mache die «Arena» aber nicht als Jungfreisinnige, sondern als Privatperson. Ich schreibe auch für die Schülerzeitung, das hat mein Interesse am Journalismus geweckt.

Welches ausser Rente sind Themen, die Ihnen am Herzen liegen?

In der Schule werden immer wieder Maturitätsquoten diskutiert, das finde ich wichtig. Ein Thema, das mir weiter sehr am Herzen liegt, ist die Integration von jungen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Ich bin beim Roten Kreuz und ich spreche immer wieder mit Flüchtlingen, die sagen, dass sie gerne arbeiten würden, und sich auch darum bemühen. Sie lernen freiwillig die Sprache, weil es vom Staat nur bis zu einem gewissen Punkt finanziert wird. Sie versuchen wirklich, sich zu integrieren, und sie werden nicht angestellt. Das ist ein Problem, das behoben werden müsste. Wir haben auch «Mängelberufe», in denen wir viel zu wenig Leute haben und so viele unbesetzte Lehrstellen, was auch mit der steigenden Maturitätsquote verknüpft ist. Ich verstehe nicht, weshalb man diese Lehrstellen nicht mit denjenigen Menschen besetzen kann, die Integration so dringend nötig haben.

Inwiefern ist es Ihnen ein Anliegen, andere Jugendliche zu motivieren, sich für Politik zu interessieren?

Ich versuche nicht, aktiv Leute aus meinem Umfeld von Politik zu überzeugen. Ich glaube aber, sobald ich 18 Jahre alt bin, werde ich möglichst viele Gleichaltrige dazu motivieren, abstimmen zu gehen. In meinem jetzigen Umfeld in Basel-Stadt sind viele meiner Mitschüler politisiert. Aktuell gibt es die Klimastreiks. Ich denke, dass sich junge Leute schon dafür interessieren, was um sie herum passiert.

Sie verbringen die ganze Woche in den SRF-Studios am Leutschenbach in Zürich. Was machen Sie da alles?

Am Montag haben wir die Themen festgelegt und auch, wer von uns Schülern in der Sendung welches Thema diskutieren wird. Danach haben wir viele Artikel gelesen, um möglichst viele Positionen zusammenzutragen. Daraufhin haben wir mit den einzelnen Politikern, die im Studio diskutieren werden, zehn Minuten über unser Thema gesprochen. Entsprechend haben wir dann die Moderationen vorbereitet, um durch die Antworten Überleitungen zu finden. An den letzten beiden Tagen gibt es noch Proben.

Wie gross war der persönliche Einfluss auf die Themenwahl?

Die Themen waren noch nicht gesetzt. Wir mussten uns im Voraus Themen überlegen und diese haben wir eingebracht und diskutiert.