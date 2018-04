Keine Widerrede

Es war Anfang der 70er-Jahre, als Vater Born, bei Feldschlösschen als Buffetmaler angestellt, seinen Buben Bruno mitnahm. Die Aargauer Brauerei war damals schon ein Grossbetrieb. Bruno durfte sich alle Berufe genauer anschauen: Mechaniker, Küfer, Schreiner – Maler, Sattler, Maurer – Elektriker, Fahrer, Brauer. «Diese Vielseitigkeit hat mir schampar imponiert. Und auch diese Gebäude! Noch heute friert es mich, wenn ich hier in die Einfahrt einbiege.» Vater Born hätte Bruno gerne als direkten Erbfolger in der Buffetmalerei installiert. «Doch das Brauen hat mich von Anfang an gepackt. Obwohl Biertrinken auch zu jener Zeit in dem Alter noch überhaupt kein Thema war.»

Ein langes Bewerbungsverfahren gab es nicht: «Man hat einfach miteinander geredet.» Bruno Born trat bei Feldschlösschen ein – und blieb. Über 48 Jahre lang. Nur einmal musste er weg. Der Chef wollte es so, «und wenn der Chef etwas sagte, gab es keine Widerrede.» Nach zweieinhalb Jahren war seine Ausbildung als Brauer in Rheinfelden abgeschlossen, doch es fehlte noch ein halbes Jahr in der Mälzerei. Den Vertrag in Basel für die Zusatzausbildung hatte er auf sicher, aber in Basel hatte man grad keinen Platz. Bruno Born wurde in die Ostschweiz geschickt, St. Gallen-Bruggen, Stocken-Bräu. «Ich hatte zwar Heimweh. Aber eigentlich gefiel es mir gut. In dieser Kleinbrauerei war vieles anders. Und wenn ich den Vertrag in Basel nicht schon in der Tasche gehabt hätte, wäre ich vielleicht sogar geblieben.»

Noch nicht gelandet

Heute sagt Bruno Born: «Ich bin froh, dass ich noch gesund bin.» Jahrzehntelang hat er im Dreischichtbetrieb gebraut. Morgen-, Nachmittags-, Abendschicht. Wöchentlich wechselnd. «Am liebsten hatte ich immer die Morgenschicht. Ich bin ein Frühaufsteher.» Sie startete erst um 4.30 Uhr, später wurde der Beginn auf 5 Uhr gelegt. Die Schichtarbeit habe viele Vorteile gehabt, er habe viel Zeit mit der Familie, mit den zwei Töchtern verbringen können. Töfffahren, Fotografieren, Bogenschiessen.

Aber nicht nur. «Wenn sie mich gefragt haben, habe ich eigentlich nie Nein gesagt», erzählt Bruno Born. So sass er jahrelang in der Betriebskommission. Das brachte ihm wiederum den Nebenjob als Richter am Arbeitsgericht des Bezirksgerichts Rheinfelden ein.

Was er jetzt mit der neu gewonnenen Freizeit den ganzen Tag lang anstellt, weiss er noch nicht. «Ich bin die dritte Woche daheim. Ich fühle mich immer noch, als hätte ich Ferien. Oft meine ich, es sei Samstag, weil ich nicht in die Firma muss.» In seiner Gefühlswelt sei die Pensionierung «noch nicht gelandet».

Wie wäre es mit einer Heimbrauanlage? Endlich das Bier brauen, das er sich insgeheim immer gewünscht hätte? Bruno Born winkt entschieden ab: «Da hab ich also gar keine Ambitionen.» Wenn er ein gutes Bier wolle, komme er hierher. Oder er kehre in Möhlin in den «Sonnenberg» ein. Das «Original», das Lager von Feldschlösschen, sei sein Liebstes. «Vielleicht zwischendurch mal eine Hopfenperle. Aber die Spezialbiere überlasse ich gerne anderen.» Er sei ohnehin kein Stammtischhocker. Eher kehre er auf einem Ausflug einmal ein. «In der Regel schon in eine Feldschlössli-Beiz.»

Fast wie ein König

Am letzten Arbeitstag wurde Bruno Born eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt den Bierorden des Schweizer Brauerei-Verbands. Der Feldschlösschen-CEO war im Ausland, unverschiebbare Sitzung, schickte aber eine Videobotschaft. «Ich kam mir fast vor wie ein König!», erzählt Born. Das Esszimmer zu Hause trage den Namen «Bierstübli», Steinkrüge von Schweizer Brauereien, selbst gebaute Lampe aus Bierflaschen. «Dort erhält der Orden einen schönen Platz.»

Der Brauerei-Verband und die angeschlossenen Brauereien ehren damit Personen, die sich um die Förderung des Bieres oder dessen Tradition besonders verdient gemacht haben. «Scheinbar gibt es Leute, die finden, das habe ich», sagt Bruno Born. Er schaut durchs Fenster leicht wehmütig zum Sudhaus hinüber.