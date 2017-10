Im November 2015 beschloss der Grosse Rat des Kantons Aargau – entsprechend dem Antrag des Regierungsrates – das Dekret über die Anpassung der Eigenmietwerte. Die Anpassung sollte für jede Gemeinde gesondert gestützt auf im Anhang festgelegte Zu- und Abschläge in Prozenten zu den bestehenden Eigenmietwerten vorgenommen werden.

Das Dekret wurde am 18. Dezember 2015 im kantonalen Amtsblatt publiziert und trat am 1. Januar 2016 in Kraft. In den meisten Gemeinden hatte das Dekret die Folge, dass die Eigenmietwerte anstiegen.

Anfang März 2016 stellte der Rentner und Wohneigentümer Walter Richner aus Benzenschwil beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau das Begehren, das Dekret sei einer Normenkontrolle zu unterziehen, es sei also dahingehend zu prüfen, ob es mit übergeordnetem Recht vereinbar ist. Alsdann, so das Begehren, sei es als rechtswidrig zu erklären. Das Gericht prüfte die Frage umfassend und wies das Begehren ab. Es auferlegte dem Aargauer Verfahrenskosten in der Höhe von 5212 Franken.

Frist verpasst

Gegen diesen Entscheid erhob der Mann Beschwerde ans Bundesgericht, blitzte aber auch in Lausanne ab. Weil der Aargauer das Normenkontrollbegehren beim Kanton erst am 10. März 2016 – und damit nach Ablauf der Frist von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Dekrets – eingereicht hatte, lehnte es das Bundesgericht ab, den Entscheid des Verwaltungsgerichts zu überprüfen. Aus Gründen der Rechtssicherheit können solche Verfahren vor Bundesgericht nicht mehr stattfinden, wenn das kantonale Verfahren "erst Monate oder Jahre nach der Publikation" eingeleitet worden ist.