Hansjörg Erne macht ssich Sorgen: Der SVP- Grossrat betreibt in Leuggern einen Hof mit Schweinezucht und verfolgt die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest (Kasten rechts neben dem Bild) aufmerksam. «Die Tierseuche ist in Osteuropa auf dem Vormarsch, die Krankheit befällt Wildschweine, kann aber auch auf das Hausschwein übertragen werden», sagt Erne. In einem Vorstoss, den er im Grossen Rat eingereicht hat, weist der Landwirt auf die Gefahr hin, dass die Schweinpest auch in die Schweiz eingeschleppt werden könnte. «Sollte dies passieren, wäre der Aargau besonders betroffen, weil viele Wildschweine aus Süddeutschland einwandern», sagt Erne.

Jagd auch im Schutzgebiet?

Um dies zu verhindern, müsse der Jagddruck auf die Tiere massiv verstärkt werden, findet der SVP-Grossrat. Zusammen mit Ralf Bucher, Geschäftsführer des Aargauischen Bauernverbandes, fordert Erne den Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Wildschweinjagd. In der Interpellation sind Drohnen mit Wärmebildkameras für die Beobachtung erwähnt. Der Landwirt ist aber auch der Meinung, dass für Zielfernrohre mit Nachtsichtgerät künftig keine Bewilligung mehr nötig sein sollte. «So könnten Wildschweine effizienter bejagt und die Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen reduziert werden», argumentiert Erne. In besonders betroffenen Regionen, wie im Zurzibiet oder im Fricktal, sollten Jäger die Tiere zudem auch in Naturschutzgebieten erlegen dürfen. «Wildschweine sind clever, ich habe in Gippingen beobachtet, dass sie sich in die Gebiete zurückziehen, wo sie nicht bejagt werden dürfen», sagt Erne.