Dieser Ermittlungserfolg ist für die Kantonspolizei Aargau historisch. Nach langwierigen Untersuchungen konnte die Kapo insgesamt drei Aargauer Drogendealern das Handwerk legen. Dies teilte Kapo-Mediensprecher Bernhard Graser am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung mit.

Anders als üblich haben die Drogendealer ihre Waren nicht in Gassen vertickt, sondern im verborgenen Teil des Internets, dem sogenannten Darknet. Darin sollen die drei Aargauer per Postversand grosse Mengen an Marihuana, Kokain und LSD verkauft haben. «Dieser Ermittlungserfolg ist für die Kapo Aargau ein Novum, und hat deshalb auch eine wichtige Signalwirkung», sagt Mediensprecher Bernhard Graser auf Anfrage der az.